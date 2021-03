Ceci est bien une PS5, c'est un modèle unique avec du watercooling intégré

Malgré les efforts de Sony, le processeur de la PS5 chauffe de manière conséquente, le radiateur intégré ne pouvant pas faire de miracles. C'est là qu'intervient la solution du watercooling : le refroidissement liquide. Bien sûr, Sony Computer Entertainment ne propose pas cette option d'origine, ce qui a poussé un groupe de moddeurs PC thaïlandais à se mettre à l'ouvrage. Les petits gars de la chaîne YouTube Modding Café ont donc décidé de modder complètement la console de Sony afin de lui donner un nouveau look, et des performances en hausse.

En effet, maintenant que les puces font varier leur fréquence en fonction de la charge et de leur température, il devient possible de gagner en puissance en améliorant simplement le refroidissement. Grâce à un watercooling, la puce de la PS5 pourra tourner à fond aussi longtemps que nécéssaire, sans devoir baisser sa fréquence. Ceci dit, il existe moult façons de réaliser un watercooling. La plus simple est de coller un echangeur (waterblock) sur les composants à refroidir, puis de les relier par un peu de tuyauterie, avant d'ammener le tout vers un radiateur via une pompe à eau. Si cette solution est la plus facile, elle comporte des risques de fuites, et demande pas mal de place pour loger sa tuyauterie, sans compter l'aspect esthétique discutable.





Pas de ça pour Modding Café qui s'est lancé dans la réalisation d'une plaque de distribution sur-mesure pour la carte-mère de la PS5. Ici moins de risques de fuite, et surtout un résultat hyper classe visuellement, car débarassé du maximum de tuyaux. Seulement voilà, cette plaque de distribution à demandé un travail titanesque aux thaïlandais qui ont du passer de nombreuses heures à la concevoir via la CAO, avant d'aller trouver un industriel disposant d'une machine CNC (une fraiseuse industrielle) pour fabriquer leur objet. Néanmoins, au vu du résultat, on ne peut qu'être admiratif du boulot accompli, le résultat semblant tout simplement professionnel, et industriel, alors qu'il s'agit d'un pur produit d'artisanat. C'est simple, on croirait le système sorti du catalogue d'un grand constructeur comme EK Waterblocks. Bien sûr, Modding Café ne s'est pas arrété en si bon chemin, puisqu'ils ont créé un nouveau châssis afin d'y loger leur PlayStation refroidie par eau.