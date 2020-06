Captain Tsubasa : une longue vidéo de 7 min qui va faire plaisir aux fans, du solo et du multi

Captain Tsubasa : Rise of New Champions s'offre une nouvelle vidéo qui se charge de faire le tour du jeu. Tout d'abord, on a droit à un focus sur la campagne solo qui se déclinera en deux modes : un qui offrira l'occasion de revivre les événements du Tournoi des Collèges (L'épisode Tsubasa) , et un autre dans lequel on incarnera notre propre personnage (L'é pisode Nouveau Héros). Ce dernier permettra, par la suite, de prendre part à la Ligue Nouveau Héros pour intégrer la sélection nationale du Japon, et affronter d'autres formations à l'échelle planétaire.



Comme expliqué auparavant, en tissant des liens avec un partenaire en particulier, notre avatar pourra obtenir la compétence et le geste technique uniques de ce personnage. Par ailleurs, n'oublions pas que

Attendu pour le 28 août prochain,Captain Tsubasa : Rise of New Champions comprendra également un mode en ligne grâce auquel jusqu'à quatre joueurs pourront tâter le cuir, sachant que ce sera également envisageable en local.Le jeu, pour lequel des éditions spéciales ont été annoncées , est prévu sur Nintendo Switch, PC et PS4.