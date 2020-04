Captain Tsubasa : l'équipe d'Allemagne présente ses stars en vidéo, le Kaiser et Cornelius déjà en forme

Captain Tsubasa : Rise of New Champions se rappelle à notre bon souvenir à travers un court trailer fraîchement mis en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour les développeurs de mettre en avant la sélection allemande et ses stars, dont la fameux Karl Heinz 'Le Kaiser' Schneider. En attaque, il pourra compter sur le soutien de Cornelius, un personnage créé spécialement pour le jeu et qui pourra donc combiner avec le capitaine de la sélection.Dans les buts, il y aura bien évidemment l'inamovible Deuter Müller, tandis que Hermann Kaltz tentera de gratter tous les ballons au milieu. Quant à Franz Schester, les puristes de la série savent que tous les ballons passent par lui pour organiser le jeu, sans oublier Manfred Margus qui est un pur n°9. Si la Mannschaft est en pleine reconstruction après être sortie dès le premier tour de la Coupe du Monde 2018, ses fans essaieront sans doute de faire briller les pépites allemandes dans Captain Tsubasa : Rise of New Champions.Attendu sur PS4, PC et Nintendo Switch, le jeu est toujours prévu pour ce printemps.