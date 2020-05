Captain Tsubasa : au tour du Sénégal de montrer ses deux stars en vidéo

Rise of New Champions. C'est en effet ce que révèle le nouveau trailer fraîchement mis en ligne par Bandai Namco Entertainment, avec Ismail Senghor (milieu de terrain) et Moussa Malick Diallo (attaquant) en tête d'affiche. Deux personnages inédits qui, si l'on en croit les premières réactions, suscitent déjà l'intérêt des puristes.On rappelle que la sortie de Captain Tsubasa : Rise of New Champions est programmée pour ce printemps sur PC, Nintendo Switch et PS4.