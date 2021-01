Capcom Cup : l'événement est annulé, Capcom face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19

La nouvelle est tombée dans la journée de vendredi 15 janvier : la Capcom Cup est finalement annulée. Une nouvelle dure à encaisser pour les pro-players puisque Capcom avait déjà reporté l'événement en 2020 pour les mêmes raisons sanitaires. Mais avec la résurgence de l'épidémie qui frappe le monde, l'éditeur japonais préfère ne pas prendre de risques malgré des protocoles de sécurité qui étaient mis en place. On rappelle que la Capcom Tour devait avoir lieu du 19 au 21 février 2021 en République Dominicaine et c'est donc finalement en ligne que le tournoi va se faire, mais sans les joueurs professionnels.





Due to the rising cases of COVID-19 worldwide we have made the difficult decision to cancel #CapcomCup. In its place we will be producing an online season final for #CapcomProTour February 20th and 21st. Details following: pic.twitter.com/3WsObiSFVA