Capcom, Bandai Namco et d'autres déposent des marques énigmatiques, logo à l'appui

Concours de circonstances ou corrélation ? Trois éditeurs du Japon - Capcom, Bandai Namco et Natsume-Atari - viennent tous de déposer des marques aujourd'hui même, évidemment aussitôt repérées par le web, qui soulèvent l'interrogation. Comme l'indique leur fiche depuis l'organisme officiel japonais, toutes concernent le jeu vidéo... mais à quelle fin ?Capcom a ainsi déposé le 7 avril la marque Adelion, affublée même d'un logo inédit représentant la silhouette d'un lion écarlate : Bandai Namco, lui, a réservé le nom "Battle Alliance" (il en est de même en Europe) tandis que Natsumi-Atari a mis une option sur "Samurai Force" et sur "Doubutsu Dairantou".Tout aussi troublant, Bandai Namco a récemment déposé, il y a quelques jours, les marques "Scarlet Nexus" et "Arithmeca" au Pays du Soleil Levant et dans le Vieux Continent.Malheureusement, nous n'avons aucune autre information à nous mettre sous la dent ; d'ailleurs, les entreprises déposent parfois des marques et noms de domaine qu'ils n'utiliseront peut-être jamais, simplement pour en préserver la sécurité et l'usage... au cas où. Difficile de s'avancer, donc : peut-être s'agit-il de nouveaux jeux ? De nouveaux studios ?