Call of Duty Modern Warfare : Infinity Ward va renforcer ses mesures contre le racisme

Le mouvement Black Lives Matter est l'occasion pour Infinity Ward d'annoncer qu'il va renforcer ses mesures contre le racisme. Cette annonce concerne bien évidemment Call of Duty Modern Warfare, et plus particulièrement les joueurs qui ont tendance à dépasser les limites en ligne. "Dans notre jeu, il n'y a pas de place pour le racisme, peut-on lire sur Twitter. C'est quelque chose dont nous avons conscience depuis le lancement, et pour lequel nous devons faire un meilleur travail. Chaque jour, nous bannissons des contenus à caractère raciste et véhiculant la haine, mais nous savons qu'il faut en faire davantage."Pourtant, ces dernières années, le studio a été averti plus d'une fois par la communauté ; c'est d'ailleurs ce que de nombreux tweetos lui font remarquer. Certains trouvent dommage qu'il ait fallu attendre que le drame de George Floyd se produise pour qu'Infinity Ward prenne conscience du phénomène. Quoi qu'il en soit, le studio promet des nouvelles ressources pour mieux identifier les auteurs des messages incriminés, des options supplémentaires pour augmenter le nombre de signalements et donc de bans, des restrictions au niveau du changement de nom, et des bans définitifs pour les récidivistes.Puisque l'on parle de Call of Duty : Modern Warfare, rappelons que le lancement de la Saison 4 a été reportée, tout comme la Saison 7 de Call of Duty : Mobile.