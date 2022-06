Call of Duty Modern Warfare II : du gameplay 4K qui nous plonge dans la mission "Dark Water"

Call of Duty Modern Warfare II a profité de la conférence du Summer Game Fest 2022 pour s'afficher dans une vidéo de gameplay inédite. D'une durée de quasiment 8 minutes, la séquence nous plonge au coeur de la mission "Dark Water". "Une plate-forme pétrolière dans le golfe du Mexique transporte une cargaison qui pourrait déclencher un conflit mondial, nous explique-t-on. La Task Force 141 a trouvé des informations qui montrent des missiles cachés à bord d'une plate-forme offshore. Expédiée en mer, une équipe composée de Soap, Ghost et de l'opérateur des forces spéciales mexicaines Alejandro, un nouvel allié et vétéran chevronné, combat des conditions météorologiques difficiles bien avant d'affronter son ennemi."On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant deux choses : notre preview de Call of Duty Modern Warfare II est disponible à cette adresse , et la sortie du jeu est fixée au 28 octobre prochain (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC).