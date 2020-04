Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : Activision s'explique sur l'absence du multijoueur

Rust (Modern Warfare 2), Shipment (Modern Warfare), Crash (Modern Warfare) et Vacant (Modern Warfare). Unifier la communauté au lieu de la fragmenter en plusieurs morceaux, une stratégie qui vise bien évidemment à booster les chiffres du jeu.



D'ailleurs, il suffit de regarder les dernières statistiques officielles du mode "Warzone" pour s'en apercevoir : plus de 30 millions de joueurs sur une immense map qui, là encore, contient des endroits emblématiques de la série. Au-delà de la fréquentation, ce choix devrait également avoir un impact positif sur le plan financier.

Disponible depuis hier sur PS4, Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered est dénué de mode multijoueur. Un manque qui a suscité une levée de boucliers chez les fans, d'où le billet d'Activision sur son blog officiel . "Avec la sortie de Call of Duty Modern Warfare l'année dernière, notre but est de réunir tous les fans dans une seule et même expérience en ligne", explique-t-il. Parmi les différents exemples cités par l'éditeur américain, il y a bien évidemment le mode "Warzone" de Modern Warfare, un battle royale proposé gratuitement depuis le 10 mars dernier sur Xbox One, PC et PS4, et qui est cross-play"Au lieu de proposer un pack multijoueur en stand alone, Activision et Infinity Ward continueront de renouveler des maps iconiques dans le cadre de Call of Duty Modern Warfare", ajoute-t-il, sachant que c'est déjà le cas avec