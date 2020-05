Call of Duty Black Ops 4 : du gameplay de la campagne solo annulée, à voir ici !

Comme chacun le sait, Call of Duty Black Ops 4 fut une première dans l'histoire de la saga puisqu'il ne proposait que du contenu multijoueur, battle royale, modes classiques et zombies à l'appui : cependant, de nombreuses rumeurs prétextaient que Treyarch planchait bel et bien sur une campagne solo, malheureusement annulée pour des raisons obscures... Si le manque de temps ou des ambitions trop hautes sont évidemment des pistes plausibles, une réponse à ces questions n'est certainement pas garantie et l'on doit, pour le moment, s'en rabattre à cette jolie trouvaille : une vidéo de gameplay leakée exhibant le feu mode solo de Black Ops 4.Rapidement uploadée sur YouTube, la fuite montre une petite portion de la campagne encore en développement se déroulant dans ce qui semble être un village européen : malheureusement, aucun détail sur le scénario ou le contexte n'est donné et, d'ailleurs, on ne sait même pas d'où provient cette séquence, l'auteur étant bien sûr anonyme.Pour rappel, apparemment, suite à des problèmes avec SledgeHammer Games qui devait réaliser le Call of Duty 2020, ce serait à nouveau Treyarch qui endosserait la responsabilité de l'épisode de cette année : peut-être que le studio reprendra les éléments malheureusement abandonnés de Black Ops 4 pour cette nouvelle histoire.