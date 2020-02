Call of Duty 2020 : le jeu confirmé par Activision, le teasing commence

Même si la nouvelle n'étonnera personne, Activision a confirmé lors de la publication de ses résultats trimestriels qu'un Call of Duty sortirait bel et bien en 2020. En revanche, l'éditeur américain n'a pas communiqué sur le studio en charge du projet, sachant que d'après les dernières rumeurs en date , c'est Treyarch qui aurait repris les choses en main après des dissensions entre Sledgehammer Games et Raven Software Quant au nouvel épisode, il s'agirait d'un reboot de Call of Duty : Black Ops particulièrement violent. Il se déroulerait pendant la Guerre Froide avec des missions prenant place au Vietnam et en Corée. Bref, le ton serait nettement plus dur que celui de Call of Duty : Modern Warfare. En tout cas, Activision a assuré qu'il était "confiant" et que les playtests en interne suscitaient déjà beaucoup d'enthousiasme.Si elle reste fidèle à ses habitudes, la firme américaine devrait lever le voile sur le jeu aux alentours du mois de mai, et opter pour une sortie en octobre/novembre. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il débarque sur Xbox Series X et PS5, en plus des incontournables PS4, Xbox One et PC.