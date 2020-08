Borderlands 3 : le jeu s'offre un weekend gratuit jusqu'au 12 août

Si jamais vous ne saviez pas encore quoi faire de votre weekend, sachez que Borderlands 3 sera gratuit jusqu'au 12 août, et ce, quelle que soit votre plateforme de jeu. Il faudra donc vous rendre sur le PSN, le XBL ou sur Steam pour les joueurs PC afin de profiter du jeu qui est disponible gratuitement entre le 6 et le 12 août. Pendant cette période, si jamais vous craquez sur le jeu et voulez le garder après la fin de la période d'essai, sachez qu'une jolie promotion est en cours. On peut en effet mettre les mains sur les dernières aventures des chasseurs de l'Arche à -50% sur Steam, qu'il s'agisse de la version standard, de la Digital Deluxe, ou de la Super Deluxe.