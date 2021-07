Bluepoint Games : Sony a officialisé par mégarde le rachat du studio des remakes de Demon's Soul et Shadow of the Colossus

Quelle drôle de boulette quand même. Alors que Sony Interactive Entertainment annonçait fièrement l'acquisition du studio Housemarque, les créateurs du récent The Returnal, la branche japonaise de la firme faisait la boulette de révéler un autre rachat de studio, celui de Bluepoint Games. C'est sur le compte Twitter japonais de PlayStation que l'annonce a été faite, le tout de manière hautement officielle puisqu'on avait droit à un laïus suivi d'une image. Bien sûr, le tweet a été supprimé dans la foulée et Sony Interactive Entertainment refuse de commenter la boulette, mais il ne fait plus aucun doute quant à l'arrivée de ce studio dans la PlayStation Family. Ce n'est d'ailleurs pas vraiment une grande surprise dans le sens où les rumeurs autour de ce rachat circulent depuis plusieurs mois maintenant, et que le studio est un partenaire fort de PlayStation, surtout depuis la sortie des remakes de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls. A ce props, il n'est pas déconnant que Sony Interactive Entertainment mise sur ce studio pour nous proposer des remakes toujours plus impressionnants qui sont de véritables vitrines technologiques pour les machines de la marque nippone.