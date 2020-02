Bleeding Edge : le jeu multi de Ninja Theory se dévoile, du gameplay à tout va

Prochaine production de Ninja Theory, illustre studio à l'origine de Hellblade, DmC Devil May Cry ou Heavenly Sword, Bleeding Edge part d'une base plutôt originale : il s'agit d'un jeu multijoueur compétitif à la troisième personne, s'appuyant sur des grosses mécaniques de... beat them all. C'est assez osé, très mystérieux également : pour ainsi dire, le titre se fait vraiment discret depuis son annonce l'été dernier.Enfin, jusqu'à maintenant. La chaîne YouTube Arekkz Gaming vient de mettre la main sur presque dix minutes de gameplay exclusives, s'attardant sur les rouages principaux du game design, de la jouabilité et autres personnages aux capacités extravagantes. Avec un style graphique édulcoré, les possibilités de vaincre ses adversaires et de jouer avec l'environnement s'annoncent particulièrement complètes. On vous laisse regarder cette charmante et pétillante vidéo.Rappelons que Bleeding Edge offrira une Bêta du 14 au 17 février, pour une sortie finale prévue le 24 mars prochain sur PC et Xbox One. Ninja Theory étant désormais passé sous le giron de Microsoft, une publication sur d'autres plateformes est tout simplement impensable. Désolé.