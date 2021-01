Bleeding Edge : c'est un échec total, Ninja Theory abandonne son jeu multi exclu Xbox

Le bilan est amer, mais il est important de le faire. Un peu moins d'un an après avoir lancé Bleeding Edge sur Xbox One et PC, le studio Ninja Theory doit se rendre à l'évidence : le titre est un échec total. Avec seulement 11 joueurs qui se sont connectés simultanément en janvier sur Steam, soit le pic d'audience de ce mois enregistré sur la plateforme, autant vous dire que c'est l'humiliation la plus totale. C'est en partant de ce postulat qu'on apprend que le studio britannique ne proposera plus aucun contenu pour son jeu multi, préférant se concentrer sur les autres projets, comme un certain Hellblade 2 et le fameux Project Mara, dont on a pu voir de nouveaux contours il y a quelques jours. Les développeurs de Ninja Theory rassurent quand même en expliquant que les serveurs du jeu resteront ouverts. Le studio remercie toutes les personnes qui ont cru en ce projet qui avait été pourtant présenté en grandes pompes lors de la conférence Microsoft à l'E3 2019, un an à peine après le rachat par le géant américain. A l'époque, Bleeding Edge avait réussi à décrocher un timide 13/20 dans nos colonnes.





With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!