Bleeding Edge : un trailer de lancement qui nous présente tous les persos

Microsoft vient de nous dévoiler le trailer de lancement de Bleeding Edge, le prochain hero-shooter développé par le studio Ninja Theory, plus connu pour hellblade : Senua's Sacrifice. Prévu pour sortir sur PC et Xbox One le 24 mars prochain, le jeu fera s'affronter deux équipes de 4 composées de personnages ayant chacun des attributs uniques, et un style de jeu spécifique. On pourra d'ailleurs booster nos personnages et leurs armes via des pièces cybernétiques, tandis qu'on pourra se déplacer à toute berzingue grâce à un hooverboard. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la preview de la rédaction qui se trouve juste ici