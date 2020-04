Hellbade 2 : des filtres Snapchat à l'effigie de Senua, le selfie torturé

We created some Senua-themed lenses for @snapchat #hellblade #hellbladeii



Search 'hellblade' in Lenses in the app, or get them for your desktop here: https://t.co/FUmBpkfnHX pic.twitter.com/XLaXR1a3cg — NinjaTheory (@NinjaTheory) 20 avril 2020

Tous les moyens sont bons pour se faire connaître et, assurément, les réseaux sociaux sont aujourd'hui les plateformes promotionnelles de prédilection. Dans ce but, Ninja Theory vient tout juste d'ajouter plusieurs filtres Snapchat à télécharger tout à fait gratuitement et entièrement dédiés à cette chère Sanua : héroïne du perturbant Hellblade de 2017 et au centre de sa suite, annoncée en exclusivité sur Xbox Series X et PC à une date encore inconnue, ses peintures iconiques peuvent désormais être appliquées virtuellement à votre peau saine et soyeuse pour de splendides selfies. Parce que vous le valez bien.Notons que la firme anglaise a également déployé trois autres filtres du même genre, cette fois-ci à l'effigie des héros Nidhoggr, Deamon et Makutu de Bleeding Edge, sa dernière œuvre parue il y a un peu plus d'un mois Les filtres peuvent être téléchargés en scannant le snapcode à cette adresse ou en tapant "Hellblade" ou "Bleeding Edge" dans le moteur de recherche de l'application.