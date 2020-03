Test Bleeding Edge : Ninja Theory se lance dans le jeu 100% multi, mais c'est pas la folie

Le Test

Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, précisons d'emblée que Bleeding Edge est un jeu exclusivement multijoueur, totalement dénué de campagne solo. C'est un peu étonnant de la part des auteurs de Heavenly Sword, Enslaved, DmC: Devil May Cry, et Hellblade : Senua's Sacrifice, mais c'est ainsi ! On peut d'ailleurs y voir une lacune regrettable, car quelques missions en solitaire auraient pu poser l'univers tout en entraînant les joueurs. Ce n'est pas pour rien que le futur Overwatch 2 proposera une telle campagne. Ici, il faut se contenter de quelques didacticiels rapides et d'une arène d'entraînement contre des bots… totalement immobiles ! C'est un concept qui ressemble fort à un bug, mais passons. Au moins, ce dojo permet d'essayer en toute tranquillité les différentes personnages de ce hero shooter. Ils sont pour l'heure au nombre de onze et couvrent un large panel de tronches pas piquées des hannetons. Moitié sportifs moitié criminels, mais tous augmentés grâce à des implants cybernétiques, ces combattants se battent à mort dans différentes arènes, juste pour le plaisir.







La direction artistique part agréablement dans tous les sens, et l'ambiance déjantée rappelle un peu celle de Gotham City Impostors. Pas d'ersatz de Batman ou du Joker ici, mais un métalleux métallique qui se bat à coup de guitare, une mamie magicienne, un zombie reptilien ou encore une obèse à cheveux roses munie de lames circulaires et montée sur une roue géante. Chacun de ces énergumènes possède une attaque de base (au corps à corps ou à distance selon les cas), trois pouvoirs spéciaux qui se rechargent au bout d'un certain temps, et une compétence ultime (à choisir parmi deux au moment de la sélection du personnage) encore plus longue à charger. Du classique pour un hero shooter. Le gameplay met tout de même pas mal l'accent sur l'esquive, sans laquelle on se fait (parfois littéralement) rouler dessus. D'une manière générale, l'action est rapide et dynamique, et il est important de toujours être en mouvement.

SANG POUR SANG MULTI





Pour nous aider à rester mobile, le jeu nous propose des zones de trampoline, des rampes accélératrices et même un hoverboard. Il faut quelque secondes pour le matérialiser et on ne peut pas attaquer quand on le chevauche, mais cet engin permet d'accélérer les phases de déplacement et s'avère bien utile quand on cherche à rejoindre les autres membres du groupe. En effet, la coopération est absolument primordiale et l'équipe qui remporte la victoire est généralement celle qui a réussi à communiquer le mieux. Il est également important d'avoir au moins un personnage de chaque archétype dans le groupe. Si tout le monde sélectionne un faiseur de dégâts mais que personne ne prend un soigneur ou un tank, la partie est perdue d'avance. Pour aider à la communication, le jeu se dote d'un système de signalement assez proche du ping de Apex Legends. A l'aide d'un menu tout simple on peut indiquer à l'écran un joueur à attaquer, une zone à atteindre, un ordre de regroupement, ou encore appeler à l'aide. L'interface du jeu est globalement bien fichue, et fait aussi bien appel au verrouillage de cibles qu'à des raccourcis "double touche" pour lancer une compétence sur soi plutôt que sur un allié. Quant aux environnements, ils sont classiques mais bien pensés. Ils n'hésitent pas à jouer sur la verticalité, proposent quelques bonus à ramasser (dégâts augmentés, soins...) et abritent parfois des éléments en mouvements. Voir un ennemi se faire écraser par un train qui passe, ça n'a pas de prix !







Une autre chose qui n'a pas de prix, pour le moment en tout cas, ce sont tous les éléments à débloquer. Il suffit de grinder et gagner en expérience pour les déverrouiller, aucune micro-transaction n'étant encore à déplorer. Mais on reste prudent sur ce sujet, car d'autres jeux ont prouvé par le passé qu'une absence de micro-transactions au lancement n'était pas forcément une garantie pour la suite. La plupart de ces éléments sont cosmétiques, à l'image des danses et autres gestes, des planches d'hoverboard ou encore des apparences de personnages. Mais le plus intéressant reste la présence de mods, symbolisés par des cartes mémoire. Ils permettent de bénéficier de différents bonus et on ne peut en sélectionner que trois simultanément. Il est donc possible de créer différents builds, plutôt portés sur telle compétence ou tel style de jeu. Dans l'ensemble, Bleeding Edge est donc plutôt louable. Mais, hélas, il s'avère un peu chiche en contenu. Au delà du mode solo inexistant, on ne peut compter que sur deux modes de jeux différents. L'un nous demande de capturer des points de contrôle, et l'autre de ramasser des batteries et de les déposer à des endroits précis. Zéro originalité pour le coup, et il aurait fallu un peu plus de variété pour réussir à sortir du lot. De plus, le matchmaking ne donne même pas la possibilité de choisir le mode que l'on préfère. Voilà qui vient plomber un bilan qui aurait pu être très bon par ailleurs. Il n'y a plus qu'à espérer que le jeu s'enrichisse dans les semaines à venir.