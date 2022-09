Blade : le film perd son réalisateur à 2 mois du tournage, ce qui se dit en coulisses n'est pas glorieux

I’m told that the current BLADE script is roughly 90 pages and features exactly TWO (lackluster) action sequences. Mahershala said to be very frustrated with the process. Feige said to be spread too thin. But hey, that’s just what sources are telling me. Don’t shoot the messenger — Jeff Sneider (@TheInSneider) 28 septembre 2022

Zed, un rappeur anglo-pakistanais, promis à une belle carrière mais qu'une maladie auto-immune neurodégénérative va l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Le rôle de Zed avait été joué par

Marvel’s ‘Blade’ Loses Director Bassam Tariq (Exclusive) https://t.co/COhGVSupra — The Hollywood Reporter (@THR) 28 septembre 2022

Une bonne nouvelle peut-elle réussir à étouffer une autre moins glorieuse ? Alors que le monde entier s'extasie sur le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine pour Deadpool 3, du côté de la production de Blade, rien ne va plus. En effet, plus tôt dans la journée, nous avons appris que Bassam Tariq, choisi pour être le réalisateur du prochain Blade, a démissionné de ses fonctions à seulement deux mois du début du tournage. Le genre de choses assez inhabituelles du côté de Marvel Studios et de sa machinerie imparable. Et pourtant... Dans un article posté par The Hollywood Reporter , on apprend donc que Marvel a dû faire des réajustements en raison de changements continus dans son calendrier de production, ce qui oblige Bassam à quitter ses fonctions de metteur en scène, mais restera producteur exécutif du film. Une prise de parole plus que douteuse, d'autant qu'en coulisses, les langues commencent à se délier.Selon Jeff Sneider, journaliste chez The Ankler, des différends créatifs seraient bien à l'origine de ce départ inattendu. Ce dernier rapporte que le script ne ferait que 90 pages, que le film ne comporterait que deux scènes d'action jugées pas terribles par le réalisateur et que Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, aurait tendance à se disperser. Il faut dire que l'homme à la casquette porte à lui tout seul tout le MCU, dont il est l'esprit créatif. Avec l'explosion de Disney+ et des séries considérées comme canons, Kevin Feige se retrouve au four et au moulin, au point sans doute de perdre la tête. Cette situation chaotique en interne aurait un impact sur le moral de l'acteur Mahershala Ali, qui serait totalement frustré par ces événements. Officiellement, tout va bien entre Marvel et Bassam Tariq, qui remercie d'ailleurs son employeur pour l'opportunité et tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Des compliments récriproques, mais qui cachent une autre réalité. En effet, comme souvent avec Marvel, le studio est allé chercher un réalisateur encore peu connu, mais avec un potentiel indé important. On se rappelle de Chloé Zhao pour Les Eternels ou bien encore Taika Waititi pour Thor Ragnarok. Bassam Tariq s'était illustré en 2020 avec Mogul Mowgli, qui raconte l'histoire deRiz Ahmed, qu'on a pu voir dans Sound of Metal ou le premier Venom en méchant désincarné. Toujours est-il que cette annonce n'augure rien de bon pour le reboot de Blade, dont la date de sortie a été repoussée pour le coup.