Black Panther 2 Wakanda Forever : la presse a vu le film, voici les 1er retours (dont le nôtre)

Je sors donc de la projo presse de #BlackPantherWakandaForever. Le film est dense, riche et introduit énormément d’éléments nouveaux.



Je peux pas dire grand-chose (NDA), juste que Namor est méchamment vénère ! 🤩



Le film dure 2h47 et il n’y a qu’une seule scène post-crédits. pic.twitter.com/ytZns91hoP — Maxime CHAO (@MaximeChao) 27 octobre 2022

1/3 Belle surprise que #BlackPantherWakandaForever largement supérieur au premier film. Namor a de la gueule, le deuil de T’Challa est traité avec émotion, son absence est omniprésente, le cast a du coeur… mais c’est quand même long (2h40)… pic.twitter.com/GXLIVMsYIj — Olivier Portnoi (@PortnoiO) 27 octobre 2022

Grosse matinée pic.twitter.com/SzJZ9QIkvN — Antoine Desrues (@Ant_Desrues) 27 octobre 2022

2h47, avalanche de persos et d'événements mais même si le film ne se fout pas de la gueule du monde comme beaucoup de Marvel récents, BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER ne raconte rien. Le premier avait ses questions géopolitiques, cette suite n'est qu'un banal "vengeance pas bien". pic.twitter.com/ctUdpODuBU — Robert Hospyan (@TheAngryScribe) 27 octobre 2022

Trop à faire, trop de cases à cocher, trop d’éléments de séries, de films à introduire, d’émotions à provoquer, #BlackPantherWakandaForever a quand même du cœur avec son casting 100% héroïnes. Mais par contre ça dure vraiment Forever. pic.twitter.com/4w7jwZXwe0 — Daniel Andreyev (@kamuirobotics) 27 octobre 2022

CRITIQUE EXPRESS : Nous n'avions pas autant vibré devant un film Marvel Studios depuis le diptyque Infinity War / Endgame. Black Panther : Wakanda Forever est sans aucun doute le meilleur projet de la phase IV du MCU ! #WakandaForever pic.twitter.com/3QVmPkSEBD — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) 27 octobre 2022

Bien qu'il ne soit attendu que le 9 novembre prochain, Black Panther Wakanda Forever a déjà révélé tous ses secrets à quelques spectateurs privilégiés. Aux Etats-Unis avec l'avant-première mondiale à Los Angeles avec la présence de tout le cast, mais aussi dans certains pays comme la France via les projections presse. Black Panther Wakanda Forever est un film attendu à plus d'un titre, puisque non seulement il s'agit du dernier film de la Phase 4 du MCU, mais aussi parce qu'il a dû gérer le décès de son acteur principal Chadwick Boseman, décédé d'un cancer à l'été 2020. La production a dû faire des réajustements scénaristiques pour essayer de retomber sur ses pattes, tout en introduisant de nombreux éléments au récit et au MCU. Le personnage de Namor et de son peuple Talocan était l'un des défis majeurs de cette suite de Black Panther, avec une scénario géopolitique qui prend le temps de poser ses enjeux.Avec sa durée de 2h47, Black Panther Wakanda Forever est un film long, dense et qui prend le temps de développer ses personnages, même si la dernière demi-heure a tendance à accélérer les choses précipitemment. L'actrice Laeticia Wright a aussi la lourde tâche de reprendre le flambeau, mais n'y parviendra pas, malgré toute la bonne volonté et l'envie de bien faire les choses, le rôle étant trop lourd à porter. Heureusement, Kevin Feige, Ryan Coogler et Marvel ont trouvé quelques subterfuges pour l'épauler à l'écran, comme la présence de Riri Williams qui devient Ironheart dans le film. Son traitement manque n'apporte pas grand-chose au récit, hormis d'introduire un nouveau super-héros au MCU, mais a permis à Laeticia Wright de s'appuyer sur une coéquipière. Qu'est-ce que la presse en a pensé ? Voici un sabaillon de tweets en attendant notre critique complète.