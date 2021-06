Battlecat : le prochain jeu multi d'Ubisoft a fuité, un mélange entre Splinter Cell, Ghost Recon et The Division

Alors qu'Ubisoft tiendra sa conférence UbiForward le 12 juin prochain, les fuites commencent à apparaître sur la toile. La première concerne un nouveau jeu multi qui s'intitule "Battlecat" et qui mélange les licences Tom Clancy. L'utilisateur Twitter Zer0Bytes a en effet publié une série d'images provenant visiblement de documents marketing internes d'un jeu qui serait à destination du PC et des consoles. Battlecat va donc mélanger les licences Splinter Cell, Ghost Recon et The Division en un seul gros titre multijoueur. Dans les images ci-dessous, on peut ainsi aperçevoir l'unité Echelon de Splinter Cell, les Wolves de Ghost Recon Breakpoint, mais aussi les Cleaners et les Outcasts de The Division, sachant que tous ces personnages devraient être jouables. Chaque faction disposera de ses capacités spécifiques, à l'image du radar pour Echelon, ou de la protection supplémentaire des Wolves.

The Division "BattleCat" is a Splinter Cell x Breakpoint x Divison mashup pvp game.



it began testing around january. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) 6 juin 2021

Selon la fuite, deux modes de jeu sont prévus. Escort demandera aux attaquants de livrer un paquet dans une zone spécifique, tandis que l'équipe adverse devra l'en empêcher (un capture the flag en gros). Le mode Ringleader verra pour sa part les équipes s'affronter afin de collecter les anneaux tombés des corps de leurs défunts ennemis (le DogTag de COD).