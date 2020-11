Aya Neo : une nouvelle console portable vient de sortir, puissance, prix, tous les détails

Vous n'en avez jamais entendu parler, et c'est normal. La Neo est en fait la première machine commercialisée par la société Aya, et cette dernière n'est absolument pas disponible hors du marché intérieur chinois. Au premier coup d'oeil, on reconnaît la formule traditionnelle des consoles portables, avec un écran et des contrôles sur les côtés (Vita, Game Gear, et Switch), même si les dimensions (25.5 x 10.6 x 2cm et 650g) la rapprochent beaucoup de la console hybride de Nintendo.

En réalité, la Neo est plus un PC qu'une console, puisqu'elle n'embarque aucun software propriétaire, ou catalogue de jeu spécifique. La machine se contente de faire tourner Windows 10, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, puisque cela donne accès d'emblée à un énorme catalogue de jeux. Au niveau du hardware, cette machine fait également appel à des composants PC classiques. La puce est un AMD Ryzen 5 4500 (6 coeurs qui montent jusqu'à 4.0Ghz) avec un chipset graphique Radeon disposant de six CU à 1500Mhz. Le toute est complété par 16 Go de RAM LPDDR4 et par un SSD M.2 offrant 512 Go ou 1 To selon le modèle.

L'ensemble prend place dans un châssis transparent qui permet de voir un dissipateur thermique à caloducs en cuivre, ainsi qu'un petit ventilateur. D'ailleurs, le choix d'une coque transparente n'est pas anodin, puisqu'en plus de nous rappeler le GameBoy Color, il permet de profiter d'un éclairage RGB intégré. Enfin, l'écran retenu est une dalle IPS HD+ de 1200 x 800 pixels de 7 pouces de diagonale.On trouve aussi un capteur de gravité (un accéléromètre en fait) et un gyroscope, ce qui nous laisse imaginer qu'on pourra profiter de fonctionnalités rappelant le Sixaxis de chez Sony. La connectivité réseau est assurée par un module WiFi 6 et par du Bluetooth 5.0, tandis qu'un port USB-C permettra de recharger le tout. On retrouve également un jack 3.5mm classique pour brancher des périphériques audios.

Pour l'instant, l'Aya Neo n'est vendue qu'en Chine, au tarif de 600 dollars (512 Go) ou 680 dollars (1To).