Marvel's Avengers : Square Enix retourne sa veste et transforme son jeu en pay-to-win, les joueurs en colère

Rappelez-vous, à l'E3 2019, lors du reveal de Marvel's Avengers, Square Enix et Eidos Montréal avaient juré de leur sang lors de leur conférence de presse que le jeu ne tomberait pas dans les travers du jeu-service où le pay-to-win deviendrait un attrait particulier pour les joueurs ; et pourtant... Un peu plus d'un an après la sortie du jeu et son lancement plus que timide, l'éditeur japonais et le studio canadien sont obligés de revenir sur leurs positions. Dans un message adressé aux joueurs, ces derniers expliquent "qu'ils se sont engagés à ce que le contenu à acheter avec de l'argent réel dans Marvel's Avengers soit uniquement des bonus cosmétiques, afin de leur permettre de garder le jeu frais pour les années à venir." Des promesses non tenues qui ont engendré la colère des utilisateurs qui accusent l'éditeur de mensonge éhonté et de leur rappeler toutes les interventions où ils avaient affirmé le contraire jusqu'à présent. Si Square Enix n'a pas encore répondu aux gens furieux de ce retournement de veste, la colègre gronde sur les forums et les réseaux sociaux. Certains parlent de honte et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certains utilisateurs désinstallent le jeu, d'autres s'indignent et ne comprend pas, alors qu'il y a une réalité économique à défendre. Cinq de développement et autant de studios qui ont oeuvré dessus, des ventes insuffisantes et des joueurs qui désertent le jeu, autant vous dire que le chantier reste important pour sauver le soldat Avengers.