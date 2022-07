Avengers Campus : inauguration à Disneyland Paris avec Brie Larson, Pom Klementieff (Mantis) et Iman Vellani (Ms Marvel)

L'actualité du côté de Marvel ne se résume pas uniquement à des films au cinéma ou des séries sur Disney+, c'est aussi une expérience à vivre grandeur nature dès le 20 juillet prochain du côté de Disneyland Paris, à travers le fameux Avengers Campus. En chantier depuis de nombreuses années, cette nouvelle zone installée du côté de Walt Disney Studios va permettre aux fans des super-héros de Marvel de découvrir un univers proche des films du MCU. L'idée est en effet de créer une histoire où Tony Stark est en charge de recruter de nouveaux super-héros et d'être épaulés par des figures emblématiques du Marvel Cinematic Universe. Les recrues auront l’occasion de rencontrer Spider-Man, Iron Man ou Captain Marvel au Hero Training Center, un tout nouveau bâtiment conçu spécialement pour le campus de Paris. Il sera possible de participer à une séquence animée, créée par Disney PhotoPass à l’aide de 27 caméras et qui permettra de repartir avec un souvenir en interaction avec Captain Marvel ou Iron Man. Il faudra cependant penser à effectuer une réservation sur l’application mobile de Disneyland Paris.

Il sera également possible de croiser la route de plusieurs super-héros comme Thor, à la recherche de recrues capables de soulever Mjölnir, de participer à un entraînement avec les Dora Milaje, les fameuses guerrières du Wakanda. Bien sûr, on pourra compter sur de nouvelles attractions, comme le AVENGERS ASSEMBLE : FLIGHT FORCE, qui est le nouveau rollercoaster qui a remplacé celui trop vieillissant de Aerosmith. Ça sera l'occasion de faire connaissance avec un Audio-Animatronics de nouvelle génération à l’effigie d’Iron Man, le premier à apparaître dans un Parc Disney. L'autre attraction s'intéresse à l'homme-araignée et prend le nom de SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE. Face à un écran, le visiteur lance des toiles grâce à une technologie de reconnaissance de mouvements qui rappelle évidemment Kinect. La mission consiste à faire équipe avec Spider-man pour l’aider à capturer les incontrôlables Spider-Bots, avant qu’ils ne fassent des ravages dans le campus.













Histoire que l'inauguration ait de la gueule (excusez-nous l'expression), Disney a fait venir quelques personnalités, à commencer par Bob Chapek, Président-directeur général de The Walt Disney Company, Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris, mais aussi Brie Larson (Captain Marvel), Pom Klementieff (Mantis), Iman Vellani (Ms Marvel) et les Black Eyed Peas pour les stars internationales. Côté France, Audrey Fleurot, Nicolas Duvauchelle, Soprano, Philippe Lacheau, Tony Parker, Raphaël Varane sont venus participer à cette inauguration. Disney avait également invité 1 200 personnes du public, notamment des super-héros du quotidien, ceux qui améliorent la vie des autres, mais aussi des familles qui sont dans le besoin et qui méritent d'avoir un peu plus de magie dans leur vie. D'autres invitations sont attendues et selon Disneyland Paris, pas moins de 20 000 cartons seront envoyés sur les 6 prochains mois.





Bcp de sel chez les Pass Annuel concernant l'inauguration du Avengers Campus à Disneyland Paris. Disney a d'abord invité les super-héros du quotidien, ceux qui améliorent la vie des autres + les gens dans le besoin.



