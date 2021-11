Marvel's Avengers : 1ère image de Spider-Man, il a un costume différent du jeu de Sony

Quelques jours après nous avoir confirmé l'arrivée de Spider-Man dans Marvel's Avengers pour le 30 novembre 2021, Square Enix révèle enfin la première illustration du jeu mettant en scène l'Homme-Araignée. On le voit au premier plan parmi la team Avengers, entre Thor, Miss Marvel et Iron Man dans le fond. Premier constat : son costume se différencie énormément de celui qu'on avait pu découvrir dans le jeu de Sony / Insomniac Games, pour se rapprocher davantage du look des comic-books. On imagine alors que côté gameplay, ce Spider-Man sera différent aussi de l'exclu PlayStation et on se souvient que la création du personnage avait été confiée à Vince Napoli, Lead Combat Designer, qui va donc s'assurer que Peter Parker soit aussi agréable à jouer que possible, et que ses déplacements restent fluides hors des rues bordées de gratte-ciels de Manhattan. Il n'y a plus qu'à attendre la vidéo de gameplay pour en avoir le coeur net. Autre détail avant de filer, nous avons appris que ce n'est pas l'acteur Donald Reignoux qui s'est occupé du doublage français , lui qui n'hésite pas à faire savoir sa déception sur les réseaux sociaux.