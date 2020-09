Assassin's Creed Valhalla : un trailer qui raconte l'histoire du jeu, les fils de Ragnar Lothbrok seront présents

Assassin's Creed Valhalla qui, cette fois-ci, se focalise sur l'histoire du jeu. Même si on le savait déjà, les développeurs d'Ubisoft Montréal ont jugé nécessaire de rappeler qu'Eivor et son peuple devront migrer vers l'Angleterre pour conquérir des nouveaux royaumes, et pas forcément par la force. Cela dit, la diplomatie ne devrait pas être la qualité première des fils de Ragnar Lothbrok, ce qui sera un parfait prétexte pour éprouver les nouvelles mécaniques de combat.



Histoire de faire plaisir aux puristes et d'être raccord avec la Confrérie, le trailer évoque également Ceux qu'on ne voit pas. Inutile de vous dire que l'on hâte de voir comment Eivor va l'intégrer. La sortie d'Assassin's Creed Valhalla est prévue pour le 10 novembre 2020 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4 et PC, et pas avant le 19 suivant sur PS5.





Ubisoft vient tout juste de nous faire parvenir une nouvelle vidéo d'