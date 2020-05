Assassin's Creed Valhalla : un indice sur la durée de vie du jeu, les développeurs auraient appris d'Odyssey

Depuis l'officialisation d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft Montréal assure qu'il s'agit de l'épisode le plus ambitieux de la série. Cela signifie-t-il pour autant qu'il faudra plusieurs vies pour en voir le bout ? A en croire Malek Teffaha, le responsable de la communication d'Ubisoft au Moyen-Orient, ça ne serait pas le cas. "Pour votre information, le jeu ne sera ni le plus long ni le plus immense de la série, a-t-il souligné sur Twitter . Les développeurs ont tenu compte des critiques des joueurs." Les critique dont il parle, ce sont celles dont Assassin's Creed Odyssey avait fait l'objet au moment de sa sortie en 2018.En effet, nombreux sont les fans à avoir reproché au jeu d'être inutilement long, un certain nombre de missions étant considérées comme anecdotiques. Par ailleurs, ils déploraient également la trop grande taille de la map, ce qui leur faisait perdre le fil de l'aventure et nuisait au rythme du jeu. Bref, Ubisoft Montréal aurait décidé de revenir à des proportions plus raisonnables, et si le contenu demeure dense, il y a des chances qu'Assassin's Creed Valhalla s'attire les faveurs de la communauté.On rappelle que le jeu sera présent à l'Inside Xbox de cet après-midi. Malheureusement, il ne s'agira pas d'une démo mais que d'un bref aperçu . Sortie prévue sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC et Stadia à la fin de cette année.