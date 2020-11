Assassin's Creed Valhalla : une mise à jour en approche, deux nouveaux modes pour les consoles next-gen

Learn more about what you can expect from Assassin's Creed Valhalla's Title Update 1.0.4 coming November 26:

✔️ Graphics / Performance mode introduction

✔️ Various quality of life changes

✔️ Game improvements#AssassinsCreed — Assassin's Creed (@assassinscreed) 25 novembre 2020

Assassin's Creed Valhalla va bientôt faire l'objet d'une mise à jour 1.0.4. C'est en effet ce qu'Ubisoft annonce via Twitter, en précisant que l'update sera déployée dès aujourd'hui 13 heures sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4, Xbox One et PS5. Au-délà de corriger les inévitables bugs, d'équilibrer le gameplay et d'apporter une poignée d'améliorations, le patch inclura surtout deux nouveaux modes graphiques destinés aux consoles next-gen. Il y a tout d'abord le mode "Performance" qui promet un framerate de 60fps stable. Quant au mode "Quality", il mettra l'accent sur la résolution avec un framerate de 30fps.On profite de l'occasion pour rappeler que, récemment, le maître de l'horreur John Carpenter a dit tout le bien qu'il pensait d'Assassin's Creed Valhalla.Assassin's Valhalla marque le retour à l'excellence de la sérieUn monde gigantesque et parfaitement conçu, un gameplay magnifique. Le jeu est incroyable.