Assassin's Creed Valhalla : voici l'astuce pour récupérer l'armure de Thor et Mjolnir

Si vous avez déjà fini la quête principale d'Assassin's Creed Valhalla, sachez que de nombreuses activités endgame s'ouvrent à vous, dont la quête de l'armure de Thor et son fameux marteau : Mjolnir. L'équipement du dieu du tonnerre se compose de cinq parties disséminées à travers la map. Une fois réunies, ces dernières permettent d'obtenir la dernière pièce du puzzle : Mjolnir. Attention, il va falloir combattre avec acharnement avec des ennemis qui frisent le niveau 300, ce qui vous obligera a être solidement équipé avant de tenter l'aventure.

Le premier boss à affronter est Goneril, et il s'agit aussi du plus facile à battre. ce dernier se terre dans le grantebridgescire, et offre un pattern assez simple; la demoiselle enchaîne les attaques plongeantes, et lorsqu'elle dispraâit, soyr prêt à effectuer une contre-attaque, car elle va probablement réapparaître juste à côté de vous. Une fois la moitié de sa vie enlevée, Goneril va faire apparaître des volutes toxiques, ce qui sera le signal pour aller lui foncer dessus avec des attaques d'adrénaline. Ce premier boss permet de mettre les mains sur les Braies de Thor.

Une fois le bas en votre possession, direction Est-Anglie pour aller s'attaquer à Regan, qui maîtrise cette fois l'élément feu. Globalement le pattern est similaire à celui de Goneril, mais regan utilise son double spirituel bien plus souvent. Une fois les 50% de vie atteints, on aura droit à de grosse traînées de feu et à des explosions. Une fois défaite, la dame nous permet de mettre les mains sur la Cuirasse de Thor.

On passe à Cordelia, boss de la foudre qui à la courtoisie de résider dans la même région d'Est-Anglie. Cette fois, la vitesse sera le maître-mot, et il faudra esquiver en permanence ses attaques. Une fois la barre des 50% atteinte, Cordelia fera tomber la foudre. La seule parade contre cette attaque consiste à gagner un des cercles qui se forment au sol, et qui sont les seuls endroits épargnés par les éclairs. Une fois le boss vaincu, on repartira avec les Gantelets de Thor.

On continue notre aventure en Est-Anglie avec le tombeau de Thor. Avec les trois premières pièces de l'équipement en votre possession, ainsi que les dagues qu'on aura pris soin de récupérer, on pourra se rendre dans le ttombeau de Thor. L'entrée de ce sanctuaire se trouve entre King's bury et Burgh Castle. Progressez dans le dédale jusqu'à trouver une statue dans laquelle on pourra glisser les trois dagues en notre possession, ce qui aura pour effet de révéler des escaliers. Empruntez ces derniers et mettez les mains sur le Casque de Thor.

Après ces premières étapes relativement faciles, on arrive au plat de résistance, puisqu'il va falloir éliminer l'Ordre des Anciens, ce qui nous demande de tuer 45 cibles différentes. Si vous avez suivi l'histoire, 13 opersonnes devraient déjà se trouver dans l'au-delà. Une fois le lot éliminé, Hytham, à la colonie de Ravensthorpe nous demandera d'aller tuer le Père qui n'est autre que le boss de l'Ordre des Anciens. La bonne nouvelle, c'est que 30 cibles ont des localisations fixes, et que vous devriez avoir des indices sur leur position au fur et à mesure que votre colonie se développe. En ce qui concerne les cibles mouvantes, voici des indices sur leur position.

Osgar se trouve à Lincolnscire.

se trouve à Lincolnscire. Heike à Essexe.

à Essexe. Bercthun à Hamtunscire.

à Hamtunscire. Hrothgar à Suthsexe.

à Suthsexe. Cudberct à Oxenefordscire.

à Oxenefordscire. Horsa à Oxenefordscire.

à Oxenefordscire. Kendall à Grantebridgescire.

à Grantebridgescire. Beorhtsige à Glowecestrescire.

à Glowecestrescire. Woden à Cent.

à Cent. Wealdmaer à Sciropescire.

à Sciropescire. Callin à Eurvicscire.

à Eurvicscire. Eorforwine à Grantebridgescire.

à Grantebridgescire. Redwalda à Ledecestrescire.

à Ledecestrescire. Cola au sud-est de Eurviscire.

au sud-est de Eurviscire. Wuffa à Est Anglie.

Enfin, sachez que les Zélotes sont des adversaires redoutables, et qu'il vaut mieux avoir un niveau conséquent avant de les attaquer. En toute logique, Ubisoft les préserve donc même une fois l'histoire terminées. Une fois tout ce petit monde liquidé, Hytham nous remet la Cape de Thor.

Il ne reste plus que le plus facile à faire, à savoir récupérer Mjolnir. Pour obtenir le marteau de Thor, il faudra équiper tout l'équipement obtenu, et se diriger au nord de la Norvège. L'arme se trouve incrustée entre des falaises non loin de Hordagylke.