Assassin's Creed Valhalla : les développeurs expliquent l'importance du camp, il ne sera pas anecdotique

Officialisé la semaine dernière lors d'un reveal qui aura duré huit heures , Assassin's Creed Valhalla tentera de se démarquer de ses prédécesseurs avec l'introduction de nouvelles mécaniques. L'une d'entre elles concerne le camp d'Eivor qui sera tout sauf anecdotique. C'est en effet ce qu'a fait comprendre le producteur Julien Laferrière, dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères d' Eurogamer "C'est votre propre hameau que vous pourrez faire prospérer et dans lequel vos compagnons vivront, a-t-il expliqué. Il est au centre à la fois de vos quêtes et des décisions que vous prenez. Nous voulons que les joueurs voient les conséquences de leurs actions. [...] Au lieu d'explorer une région, puis une autre sans avoir la moindre opportunité ou raison de revenir en arrière, le camp change totalement la structure du jeu. Désormais, lorsque vous partez à l'aventure, vous êtes incité à revenir au camp. Ca modifie profondément notre façon de jouer ; en tout cas, c'est le pari que nous faisons."Même son de cloche du côté du directeur créatif Ashraf Ismail. "Le camp ne ressemble à aucune autre mécanique créée dans les autres épisodes", a-t-il précisé lors d'une entrevue avec Game Informer . Il semble donc considérer qu'il y aura une réelle différence par rapport à la base que l'on pouvait établir dans Assassin's Creed II ou encore Assassin's Creed III. "C'est vraiment votre maison, a-t-il ajouté. C'est un endroit que vous pourrez faire croître aussi bien en termes d'individus qu'au niveau des bâtiments. Le camp est systématiquement le point de départ d'une nouvelle expédition qui peut vous permettre de récupérer différentes choses : des gens, des ressources, ou des surprises dont je ne peux pas encore parler."Il poursuit : "Il s'agit du coeur de votre aventure, c'est l'endroit où vous revenez pour customiser votre personnage et faire tout un tas d'autres choses le concernant." Dans la même interview, Ashraf Ismail a assuré que chaque échoppe apporterait quelque chose en matière de gameplay ; pareil pour les PNJ qui rallieront la cause d'Eivor et qui auront, chacun, un rôle à jouer. Bref, sur le papier, ça s'annonce plutôt alléchant. Peut-être que nous aurons un aperçu du camp lors de la séquence de gameplay qui sera diffusée ce jeudi 7 mai, lors de l'Inside Xbox de Microsoft En attendant, on rappelle qu'Assassin's Creed Valhalla sortira à la fin de cette année sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC et Stadia.