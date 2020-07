Assassin's Creed Valhalla : les attaques X-Ray façon Mortal Kombat confirmées

1. We're looking forward to reveal more soon :)

2. It happens during gameplay / player triggered — Benoit Richer (@BenoitRicher) 15 juillet 2020

S'il y a un détail qui n'a pas échappé aux fans d'Assassin's Creed, c'est cette fameuse attaque X-Ray qu'Eivor exécute avec la lame secrète, dans le trailer d'Assassin's Creed Valhalla diffusé lors de l'Ubisoft Forward dimanche dernier. Sur le coup, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un passage ajouté pour les besoins du trailer, mais pour en être sûr, un twittos a quand même interrogé Benoit Richer, le réalisateur du jeu. Et à notre grande surprise, il a confirmé que les attaques X-Ray seront bel et bien une mécanique sur laquelle on aura la main.Il n'est pas question d'un script donc, bien qu'il faudra remplir certaines conditions que Benoit Richer a logiquement refusé de dévoiler. Concernant la seconde question du twittos, à savoir si Eivor pourra se servir de la lame secrète durant les combats, là encore, le bonhomme s'est contenté d'affirmer que les équipes d'Ubisoft Montréal distilleront de nouveaux détails dans une prochaine vidéo de gameplay.En tout cas, on profite de l'occasion pour rappeler que nos premières impressions sur Assassin's Creed Valhalla sont en ligne depuis la semaine dernière. Quant à la sortie du jeu, elle est fixée au 17 novembre sur Xbox One, PC, PS4 et Stadia, et à une date encore inconnue sur PS5 et Xbox Series X.