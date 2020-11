Assassin's Creed Valhalla : le jeu tournera bien en 4K 60fps sur PS5, mais Ubisoft apporte une précision

Confirmed: For Assassin's Creed Valhalla, #XboxSeriesX is the only next-gen console that is confirmed to be 4K "at" 60 FPS, not 4K "and" 60 FPS. pic.twitter.com/rIKYIH7Kh0 — Xbox News (@_XboxNews) 26 octobre 2020

Concernant la Xbox Series X, Ubisoft a toujours été clair sur le sujet : Assassin's Creed Valhalla tournera en 4K native avec un framerate de 60fps, les doigts dans le nez. Par contre, pour ce qui est de la PS5, on ne peut pas dire que l'éditeur français ait fait preuve de la même assurance. En effet, s'il s'est fendu d'un communiqué officiel en septembre dernier pour affirmer que le jeu s'afficherait en 4K 60fps sur PS5, il ne précisait pas si la résolution serait native ou pas. Même incertitude sur son blog où, la semaine passée, il a listé les jeux qui exploiteront les capacités des consoles next-gen. Encore une fois, le 4K 60fps est confirmé sur la machine de Sony Interactive Entertainment, mais sans que l'on en sache plus sur la nature de l'affichage.Interrogé par nos confrères de DualShockers , Ubisoft a fini par cracher le morceau : sur PS5, la 4K d'Assassin's Creed Valhalla ne sera pas native mais upscalée. Bien que la différence visuelle entre les deux versions ne devrait pas être abyssale, c'est le genre d'annonce susceptible d'alimenter les trolls sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans la version originale de son billet, la société Yves Guillemot laissait entendre que sur PS5, les futurs possesseurs du jeu auraient à faire un choix entre la 4K et le 60fps. Ubisoft s'était alors empressé de retoucher son texte.Quoi qu'il en soit, on rappelle qu'Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre sur Xbox Series S, Stadia, Xbox Series X, PS4, PC et Xbox One, et pas avant le 19 novembre sur PS5.