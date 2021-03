Assassin's Creed Valhalla : le directeur narratif quitte Ubisoft, une grosse perte pour la série

Today is my last day at Ubisoft Montreal!



After a decade of working with brilliant people, creating stories & characters for an incredible series, & interacting with our wonderful fans, I have decided to set forth on a new adventure...



1/2 pic.twitter.com/mhV4UntJ6m — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) 26 mars 2021

On ignore ce que vont donner les prochains Assassin's Creed, mais en moins d'un an, Ubisoft Montréal aura perdu deux piliers de la série. En effet, après le licenciement d'Ashraf Ismail (le directeur créatif des épisodes Black Flag et Origins) en 2020, le studio canadien enregistre à présent le départ de Darby McDevitt. C'est en effet ce qu'annonce le bonhomme sur Twitter, en expliquant qu'il a fait le choix de se "lancer dans une nouvelle aventure". Pour mémoire, Alexandre Amancio, le fondateur de Reflector Entertainment, a été le directeur créatif d'Assassin's Creed Revelations. Peut-être que Darby McDevitt nourrit le même genre de projet.En attendant de découvrir sa prochaine destination, rappelons que c'est à lui que l'on doit les scripts de Revelations, de Black Flag, de Unity, d'Origins et de Valhalla. Ce n'est pas n'importe qui donc, et on est déjà curieux de connaître l'identité de son successeur, sachant que jusqu'à présent, Ubisoft Montréal ne s'était jamais retrouvé sans filet. En effet, Corey May - qui s'était l'occupé de l'écriture du tout premier Assassin's Creed et des chapitres suivant - avait quitté la maison en 2015, ce qui n'avait pas été gênant dans le sens où Darby McDevitt avait déjà mis un pied dans la série avec Revelations (2011).Après, si les rumeurs disent vrai , Ubisoft Montréal devrait avoir le temps de se retourner puisque le prochain Assassin's Creed serait en développement chez Ubisoft, et ne sortirait pas avant 2022.