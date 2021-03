Assassin's Creed 2021 : nom de code, date de sortie, époque, voici les premiers leaks

Le nom de code du jeu est Assassin's Creed Tournament

L'histoire se déroulera au début de la Guerre de Cent Ans (1337-1453)

On incarnera un chevalier vainqueur d'un tournoi

On pourra combattre des chevaliers britanniques et allemands appartenant à l'Ordre de la Jarretière

Il sera possible d'assiéger des châteaux

Des joutes ainsi que des combats en arènes figurent également au programme

Nicolas Flamel occupera le même rôle que Léonard de Vinci, et fournira donc des gadgets au héros

Les mécaniques RPG des derniers épisodes seront toujours présentes

L'alchimie permettra de concocter ses propres potions et d'utiliser des sortilèges

Il existe un lien fort entre Richard Coeur de Lion

On incarnera Basim Ibn Ishaq dans l'époque contemporaine

Les Précurseurs seront plus que présents dans le jeu

Un segment du jeu est dédié à une guerre entre les Précurseurs et les humains

Le jeu est développé par Ubisoft Sofia

En raison du COVID-19, la sortie du jeu a été repoussée à 2022

Le directeur créatif est Mikhail lozanov, est le scénariste Alex Haraki



A noter que le nom de code "Assassin's Creed Tournament" laisse clairement penser que le multijoueur pourrait faire son grand retour. Compte tenu que les parties à plusieurs n'ont pas laissé un souvenir impérissable, il s'agirai d'une grosse prise de risque de la part des développeurs.



Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, et si la sortie de ce nouvel Assassin's Creed a bel et bien été repoussée à 2022, on n'est donc pas prêts d'en entendre parler avant un moment.





Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Assassin's Creed et les fuites, c'est une longue histoire d'amour. En effet, on ne compte plus les leaks dont la série phare d'Ubisoft a fait l'objet par le passé, les dernières relayées juste avant l'officialisation d'Assassin's Creed Valhalla ayant visé juste. Pour autant, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut prendre pour argent comptant les rumeurs encore toutes fraîches concernant Assassin's Creed 2022.Apparues sur 4chan et Reddit , elles révèlent le nom de code du jeu, l'époque durant laquelle se déroulera l'aventure, les protagonistes que l'on pourra rencontrer, ou encore l'introduction de l'alchimie.