Assassin's Creed Shadows : le système de combat de Yasuke et de Naoe décortiqué

L'année touche à sa fin. Tous les plus gros titres sont sortis. Les Game Awards se préparent en coulisses pour récompenser les meilleurs jeux de 2024 et c'est le moment où Ubisoft a décidé de reprendre la parole autour d'Assassin's Creed Shadows. On rappelle que le jeu a été reporté de plusieurs mois, un peu soudainement, juste après le Tokyo Game Show que l'éditeur français a volontairement éviter pour ne pas se prendre une volée de bois verts par les joueurs, mais aussi les instances japonaises pour offense. De manière plus officielle, ce retard de calendrier avait pour objectif de corriger le maximum de bugs et faire en sorte que le jeu sorte dans une version impeccable.







Et après plusieurs mois de silence, Assassin's Creed Shadows sort enfin de l'ombre et c'est le cas de le dire, avec un long message posté sur le blog officiel pour nous expliquer quelques unes des mécaniques du système de combat. Comme on le sait déjà, le jeu sera découpé en deux personnages : Yasuke et Naoe. Le premier joue sur la force brute, la seconde mise plutôt sur la discrétion, mais tous deux possèderons aussi des similitudes, comme les attaques légères et les attaques lourdes. Les attaques légères sont rapides, fluides et fiables, infligeant de petits incréments de dégâts. Cependant, certains archétypes ennemis peuvent les éviter et contre-attaquer derrière. Les attaques lourdes infligent bien plus de dégâts aux ennemis, ce qui est utile pour les déstabiliser et créer de l'espace autour de vous. Et puis, il y a les attaques de posture, où il suffit de maintenir la touche de n'importe quelle attaque pour donner lieu à des attaques plus importantes. A noter que toutes les attaques de posture sont parfaites pour percer la position de blocage d'un ennemi, brisant sa garde instantanément. Attention tout de même, parce que les ennemis seront attentifs aux attaques de posture et tenteront d'empêcher de les charger. Mélanger les attaques légères, lourdes et de posture est le meilleur moyen de créer différents types de combos complexes.





Dans certaines conditions, comme l'esquive parfaite, un ennemi peut être placé dans un état vulnérable - une courte fenêtre dans laquelle il peut subir des dégâts dévastateurs. Cet état vulnérable est l'occasion parfaite de contre-attaquer en déclenchant une attaque de posture ou une capacité active pour un maximum de dégâts. Naoe et Yasuke peuvent se défendre de différentes manières, certaines étant propres à chaque protagoniste. Il y a l'esquive pour commencer et Yasuke comme Naoe, ils peuvent utiliser des esquives directionnelles pour éviter les coups entrants. Les esquives de Naoe sont caractérisées par des roulades directionnelles, tandis que celles de Yasuke sont des pas directionnels qui lui permettent de rester droit tout au long de l'action. Bien que les deux personnages soient très réactifs, le deuxième pas d'esquive directionnel consécutif de Yasuke a une légère période de récupération, ce que Naoe n'a pas.







Yasuke et Naoe partagent tous deux des mécanismes similaires sous l'égide de la parade/déviation, mais les résultats varient légèrement pour chacun d'eux. La mécanique de parade de Yasuke se déroule en ligne droite : lorsqu'une parade réussit, l'ennemi rebondit, s'exposant ainsi aux contre-attaques. En bref, Yasuke ne recule pas et ne concède pas de terrain. La mécanique de déviation de Naoe nécessite un timing similaire mais la voit pivoter de chaque côté de l'ennemi, déviant ses attaques loin d'elle. Cela change l'axe du combat et expose les flancs de l'ennemi, mais cela signifie également que Naoe s'ouvre aux ennemis environnants, vous poussant à toujours rester vigilant.







Quant à la mécanique de blocage, elle est unique à Yasuke et cela lui permet de se recroqueviller derrière son arme et de résister aux attaques, y compris les flèches ou les kunai entrants - à l'exception des attaques imparables, qui sont détaillées plus loin. Les compétences et les capacités peuvent également être acquises et apprises tout au long de votre parcours pour développer davantage votre répertoire de combat. Certaines d'entre elles sont des capacités actives qui sont déclenchées manuellement en combat pour infliger plus de dégâts ; certaines sont des variantes ou des extensions de combo ; d'autres introduisent de nouvelles mécaniques qui nécessitent un timing précis et de nouvelles approches tactiques. Celles-ci seront cruciales pour surprendre vos ennemis et, comme elles sont liées à votre progression, vous donneront un sentiment continu de croissance dans votre maîtrise du combat.

La sortie d'Assassin's Creed Shadows est attendue pour le 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.