Ant-Man 3 Quantumania : nous avons interviewé Paul Rudd et le réalisateur Peyton Reed sur les secrets du film

Trente-et-unième film du Marvel Cinematic Universe, Ant-Man 3 Quantumania est aussi le troisième film mettant en scène les aventures solo de celui qui se fait aussi appeler l'Homme-Fourmi. A l'occasion de la sortie du film au cinéma, Jeuxactu et Filmsactu ont eu l'occasion de s'entretenir avec une partie de l'équipe créative. Paul Rudd pour commencer, qui est donc l'acteur qui incarne Ant-Man, mais aussi Peyton Reed, le réalisateur du long-métrage et qui a déjà mise en scène les deux premiers. Junket oblige de quelques minutes (4 min chacun au total), il fallait trouver les bonnes questions pour les mettre en confiance, mais aussi qu'ils puissent nous donner du biscuit pour mieux comprendre le processus de création du la péloche. L'occasion de se remémorer que Paul Rudd a participé à l'écriture des deux premiers Ant-Man et qu'à l'époque, il était dans le secret des dieux. On a essayé aussi d'en savoir davantage sur l'avenir du MCU, mais aussi de Kang le Conquérant. Et puis, on a eu droit à quelques anecdotes de tournage également. N'étant pas disponible le jour de l'interview pour Petyon Reed pour des raisons logistiques de dernière minute, c'est Olivier Portnoi (Rédacteur en Chef de Filmsactu) qui m'a remplacé au pied levé pour lui poser nos questions. Please enjoy.