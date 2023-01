Ant-Man 3 Quantumania : l'Avengers le plus sous-estimé va-t-il briller face à Kang ?

On ne le répètera jamais assez : Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera le premier film de la Phase 5 orchestrée par Kevin Feige, le grand manitou de Marvel Studios. Si l'ensemble de la Phase 4 a pas mal déçu le public avec des films à la qualité très discutables, les enjeux vont devenir plus intéressants avec l'arrivée de Kang, le grand successeur de Thanos. Maître du voyage temporelle et du Multiverse, il est cependant coincé dans le Royaume Quantique où il espère s'échapper pour de bon. Toutefois, il va falloir besoin de l'aide de Scott Lang, dont ses capacités à rétrécir et à grandir quasi à l'infini va permettre à notre antagoniste de repartir avec une puissance énergétique dont on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle. Toujours est-il que cette nouvelle vidéo featurette du film nous permet de constater que notre Ant-Man va avoir fort à faire face à cette nouvelle menace. S'il a toujours été accompagné des Avengers les plus puissants lorsque l'ennemi était puissant, cette fois-ci, il sera livré à lui-même. Kevin Feige le dit en préambule de ce making of, Ant-Man est l'Avenger le plus mésestimé du lot, et ce film-là devrait lui permettre de retrouver toutes les lettres de noblesse qu'il mérite. On rappelle que Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera diffusé dans les salles le 15 février prochain en France. Vous pouvez consulter notre vidéo théorie si jamais vous ne l'avez pas encore vue.