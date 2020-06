Animal Crossing New Horizons : KFC fait sa promo dans le jeu, un restau aux couleurs de l'enseigne

Le moins que l'on puisse dire, c'est que KFC fait parler de lui en ce moment dans l'industrie vidéoludique. En effet, après avoir trollé la PS5 et la Xbox Series X avec la KFConsole , la célèbre chaîne de fast-food a décidé de collaborer avec l'agence de publicité Ogilvy pour organiser une opération spéciale dans Animal Crossing : New Horizons. Plus concrètement, la branche philippine de l'enseigne a commencé à balancer hier sur Facebook des Dodo Codes qui permettent d'accéder à une île secrète où, vous l'aurez deviné, se trouve un restaurant KFC.Comme en témoignent les images ci-dessous, le rendu est on ne peut plus réaliste, avec la présence d'une foultitude de détails visuels (les menus, le mobilier entre autres) que les adeptes reconnaîtront dès le premier coup d'oeil. Mieux, le Villageois déguisé en Colonel Sanders se charge de remettre aux visiteurs un code promotionnel pour profiter gratuitement de huit morceaux de poulet dans un vrai KFC, uniquement aux Philippines.L'événement a connu un succès tel que les serveurs ont été saturés rapidement, d'où la maintenance lancée dans la foulée. A priori, tout devrait rentrer dans l'ordre, l'offre devant prendre fin le 22 juin prochain.Source : UnGeek