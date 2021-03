Amazon ouvre un nouveau studio à Montréal avec des anciens de Rainbow Six Siege

S'il n'avait pas les moyens dont il dispose, Amazon n'aurait peut-être pas tenté le diable. Mais voilà, quand on a les reins aussi solides, même l'échec que fut Crucible vous fait à peine tousser. Bref, tout ça pour dire que Jeff Bezos et ses collaborateurs ont toujours l'intention de proposer un jeu basé sur la coopération digne de ce nom. Sauf que cette fois-ci, pour mener à bien le projet, ils ont décidé de créer un nouveau studio - le quatrième après ceux d'Orange County, de San Diego, et de Seattle.



Amazon Games Montréal aura donc la lourde tâche de faire oublier Crucible, ce qui explique sans doute pourquoi les chasseurs de têtes sont allés recruter des experts en la matière. Et là, on parle des membres clés de la team Rainbow Six Siege, à savoir Luc Bouchard (nommé au poste de directeur de production), Xavier Marquis (directeur créatif), Alexandre Remy (directeur produit), et Romain Rimokh (directeur du contenu).



Naturellement, chacun a hâte de mettre les mains dans le cambouis, avec sans doute l'espoir de connaître un destin semblable à celui de Rainbow Six Siege. Disponible depuis fin 2015, le FPS coopératif d'Ubisoft Montréal totalise aujourd'hui plus de 70 millions d'adeptes dans le monde. On imagine que, pour le moment, l'ambition d'Amazon se limite à sortir un jeu qui tienne la route, histoire de ne pas connaître la même mésaventure qu'avec Crucible. Ensuite, l'appétit viendra sans doute en mangeant.