Horizon 2 Forbidden West : présentation des nouveaux costumes d'Aloy aux Game Awards 2021

Particulièrement bavard ces dernières semaines, Horizon 2 : Forbidden West n'a pas manqué d'être présent aux Game Awards 2021 avec un nouveau trailer pour se présenter une fois encore. Relativement courte (1 min), la vidéo avait pour but de nous montrer entre deux combats intenses quelques unes des tenues inédites que portera Aloy dans cette nouvelle aventure. On se rappelle que dans le premier épisode, notre chasseuse pouvait profiter de costumes divers et variés et ça sera encore le cas dans cette suite qui s'annonce encore plus inventive dans son gameplay. Pour beaucoup, le titre de Guerrilla Games s'est inspiré fortement de Zelda Breath of the Wild, en intégrant une paravoile et la possibilité d'appréhender l'open world comme il l'entend. L'utilisation du grappin devrait aussi permettre de grimper n'importe quelle surface, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette fois-ci en revanche, les affrontements iront jusque sous l'eau et Aloy devra faire face à de nouvelles menaces.



La sortie de Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 18 février prochain sur PS5 et PS4.