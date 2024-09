Agatha All-Along : on a pu discuter avec la réalisatrice de la série télé, notre interview en vidéo

Dans quelques jours, Marvel va sortir une nouvelle série dédiée à sa plateforme de streaming Disney+, AGATHA ALL ALONG, spin-off de l'excellente série WandaVision qui nous avait captivés en 2021. Nous avons eu l'opportunité de voir les 4 premiers épisodes il y a quelques jours, mais également de nous entretenir avec Jac Shaeffer, la réalisatrice de la série, et qui avait travaillé en tant que scénariste sur WandaVision. C'est donc sur un terrain familier qu'elle est revenue nous raconter le chemin de rédemption de la vilaine sorcière Agatha Harkness. Privée en effet de ses pouvoirs magiques après sa dernière confrontation avec Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), notre sorcière mal-aimée (vous avez la ref' ?) se lancera dans une périlleuse expédition en terres maudites pour tenter de les récupérer. Pour ce faire, elle va se constituer une équipe de magiciennes, où l'on retrouvera la comédienne Aubrey Plaza (qu'on verra dans le Megalopolis de Francis Ford Coppola), et d'un ado mystérieux, dont l'identité fait déjà parler sur les réseaux sociaux, et campé par Joe Locke. Avec Agatha All Along, Marvel nous plonge dans l'univers de la sorcellerie pure et dure, celui des chapeaux pointus et des potions magiques. Avec Jac Shaeffer, on a donc évoqué ses envies, ses ambitions et les liens de connexions avec WandaVision