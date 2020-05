Activision : l'éditeur confirme la sortie de deux jeux basés sur des licences existantes, encore deux remakes ?

En août 2019, Activision annonçait vouloir proposer d'autres remakes à l'image des excellents Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fueled et Spyro Reignited Trilogy ; un souhait que l'éditeur américain a rappelé au début de cette année. Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, l'entreprise de Bobby Kotick a fait une déclaration allant manifestement dans le même sens. "Concernant le second semestre, nous avons prévu de sortir un nouveau Call of Duty, deux jeux basés sur nos licences, ainsi que l'extension Shadowlands pour World of Warcraft", a expliqué le directeur financier Dennis Durkin.Les termes "remaster" et "remake" n'ont pas été prononcés cette fois-ci, ce qui laisse la porte à ouverte à d'éventuels épisodes inédits. Ca tombe bien, puisqu'un certain Tony Hawk's Alcatraz commence à faire parler de lui sur la Toile. Malgré tout, étant donné que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2017, on imagine mal l'éditeur américain se priver d'un petit remake pour renflouer les caisses. Réponse peut-être dans les prochains jours.