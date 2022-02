A Plague Tale Requiem : une grosse édition collector avec une figurine de 21 cm

A Plague Tale Requiem, on apprend aujourd'hui que le titre bénéficiera d'une version collector contenant de nombreux goodies, dont une figurine de 21 cm d'Amicia et de Hugo. Vendue uniquement sur le store en ligne de Focus Entertainment, cette édition collector

Alors qu'on attend toujours que Asobo Studio nous révèle la date de sortie de son jeuinclut également une broche en métal inspirée par les plumes d'oiseaux que porte Hugo dans le jeu, un vinyle 45 tours de la bande-son du jeu composée par Olivier Derivière, 3 lithographies au format A4, et une jaquette alternative. Attention toutefois, ce collector ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X|S et PC via une clef digitale Steam. De quoi décevoir les possesseurs des versions PS4 et Xbox One.