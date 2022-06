A Plague Tale Requiem : un nouveau trailer avec du gameplay, c'est plus sombre que le premier

Tribeca Games Showcase hier par le biais d'une vidéo "carnet de développeurs", A Plague Tale Requiem a fait son retour à la conférence de Microsoft avec cette fois-ci un trailer de gameplay. L'occasion de voir Amicia et Hugo faire face à des menaces nettement plus imposantes dans cette suite. L'ambiance de cette suite se montre de toutes les façons plus morbide que le premier épisode, avec des ruelles crasseuses, des cadavres d'animaux qui jonchent le sol partout et des ennemis plus nombreux. Fort heureusement, nos deux héros semblent avoir pris du galon dans la manière d'appréhender le danger, et Amicia a l'air de mieux maîtriser sa fronde et son arbalète. Elle pourra de toutes les façons faire appel à ses pouvoirs et avec l'aide de rats comme c'était le cas dans le premier opus. Amica devra aussi prendre soin de son frère et n'hésitera pas à le prendre dans ses bras quand le danger l'exige. La sortie de A Plague Tale Requiem est attendue cette année sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS5 et Nintendo Switch, sachant qu'il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass.





