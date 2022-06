A Plague Tale Requiem : la date de sortie révélée + 12 min de gameplay inédit

Le 18 octobre 2022, voilà une date à marquer au Stabilo dans son agenda, puisqu'il s'agit de la date de sortie de A Plague Tale Requiem, révélée par Focus Entertainment et Asobo Studio. Les versions PC, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch (en cloud) sont concernées, sachant que le jeu sera disponible day one sur le Xbox Game Pass. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de cette date de sortie, on a aussi droit à près de 12 minutes de gameplay inédites au format 4K, ce qui permet de mieux apprécier les graphismes du jeu, mais aussi la modélisation des personnages qui a pas mal évolué. Comme d'habitude, Amicia est accompagné de son petit frère Hugo et ils doivent échapper à la vigilance de soldats pas très finauds il faut bien l'avouer. Pour ce faire, Amicia a plusieurs façon de faire taire un ennemi, souvent dans son dos, avec la possibilité de lui laisser la vie ou pas. Autrement, ça sera coups de couteau portés dans la cage thoracique, jet de pierres ou usage de l'arbalète s'il le faut. Et dans les moments les plus compliqués, il suffit de faire appel aux rats que Hugo peut contrôler. Tout un programme.