12 Minutes : le jeu repoussé à 2021, pareil pour The Artful Escape et Last Stop

Nouvelle amère à se mettre sous la dent en ce 19 novembre : Annapurna Interactive, talentueux éditeur à qui l'on doit des titres comme What Remains of Edith Finch, vient d'annoncer le report à 2021 pour trois de ses titres. On retrouve ainsi le très prometteur 12 Minutes, le thriller narratif au casting cinq étoiles, mais aussi Last Stop et The Artful Escape, deux productions qui attiraient également la curiosité depuis leur annonce il y a plusieurs mois. Un mal pour un bien, les différents studios préférant miser une phase de polish plus intensive pour délivrer des expériences dignes de ce nom. Pas de souci, on attendra patiemment.