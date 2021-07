Zelda Skyward Sword HD : un trailer de lancement en attendant notre test

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, qui fête ses 10 ans cette année. Un titre sorti en effet en novembre 2011 sur Wii et qui va donc revenir dans une meilleure forme physique sur Nintendo Switch. Sur le papier tout du moins, car les différents tests des médias spécialisés sont tombés un peu partout dans le monde et même si les retours sont globalement positifs, d'autres journaux trouvent le travail de restauration insatisfaisant. En attendant notre verdict final, on vous propose de découvrir le trailer de lancement du jeu, et de profiter d'images de gameplay qui nous montre que certains ajustements ont été opérés pour que la pilule passe mieux en 2021. Les contrôles en motion-gaming ne sont plus obligatoires désormais, ce qui devrait fluidifier la jouabilité, même si le jeu avait été pensé dans ses combats pour gesticuler devant son écran.





