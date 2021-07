Zelda Skyward Sword HD : Nintendo revient sur les améliorations techniques et visuelles

Dans quelques jours, les joueurs vont pouvoir retrouver The Legend of Zelda : Skyward Sword dans une version revue et corrigée. Du moins sur le papier. Si les premières vidéos n'ont guère convaincu certaines personnes qui y voient juste un lissage HD et rien de plus, Nintendo a tenu à rassurer sa communauté et nous expliquer qu'on pourra bien compter sur des améliorations visuelles et techniques. Aussi, pour s'assurer que le message passe bien, un trailer baptisée "Améliorations de confort" a été publiée, histoire de nous passer en revue les nouveautés prévues pour cette version haute définition. L'éditeur japonais en profite pour rappeler que ce The Legend of Zelda : Skyward Sword HD bénéficiera également de performances améliorées, de commandes par mouvements plus intuitives et d'un nouveau système de commandes par boutons.

VOICI LES AMÉLIORATIONS DE ZELDA SKYWARD SWORD HD





Une aide de Fay optionnelle : Fay apparaissait lors des scènes cinématiques ou lorsque son aide était nécessaire dans la version Wii. Elle peut désormais être invoquée manuellement pour donner des conseils ou fournir des tutoriels en cas de besoin.

Une fluidité améliorée : Le jeu tourne à 60 images par seconde, pour un gameplay encore plus fluide.

La possibilité d'accélérer les dialogues : Les textes affichés à l'écran peuvent être accélérés en appuyant sur le Bouton B.

Les fenêtres d'information ne se répètent plus : Les explications données sur les objets à collectionner, tels que les insectes et les matériaux, n'apparaissent désormais que la première fois où un objet est obtenu.

La possibilité de passer les cinématiques : Les scènes cinématiques peuvent être abrégées en appuyant sur le Bouton B.

Une sauvegarde automatique : La progression dans le jeu sera sauvegardée automatiquement, en plus des sauvegardes manuelles déjà existantes.

Des dialogues de tutoriel pouvant être abrégés : Les tutoriels inculquant les bases du jeu ont été revus et corrigés afin d'être moins présents et intrusifs.