Zelda Skyward Sword HD : l'amiibo Zelda et son Célestrier, une vidéo pour expliquer à quoi il sert

aura droit à son propre amiibo. C'est en effet ce qu'annonce Nintendo en dévoilant un nouveau trailer consacré à la statuette Zelda et son Célestrier. Son utilité ? D'après ce que l'on nous explique, la figurine permettra de revenir à Célesbourg sans passer par les habituels points de sauvegarde, et ce à n'importe quel moment de la partie. L'inverse sera également vrai, sachant que l'on reviendra à l'endroit même où l'on s'est envolé. Inutile de vous dire qu'en termes d'ergonomie, cette fonctionnalité est indéniablement un plus, d'autant qu'elle est également opérationnelle dans les donjons. Bref, les allers-retours seront nettement moins douloureux.L'amiibo Zelda et son Célestrier est attendu pour le 16 juillet prochain, soit la date à partir de laquelle The Legend of Zelda : Skyward Sword HD débarquera sur Nintendo Switch. Sculptée en HD et cadencée à 60fps, cette version sera bien évidemment compatible avec les Joy-Con pour réaliser certaines actions (donner des coups d'épée, se protéger avec le bouclier, ou encore décocher une flèche avec l'arc). De quoi patienter tranquillement jusqu'à la sortie de Breath of the Wild 2.