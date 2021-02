Zelda Skyward Sword HD : comparatif entre les versions Wii et Switch, quasi aucune différence

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD pose beaucoup de questions. Il est vrai que pour les 35 ans de la saga, nombreux sont les personnes qui auraient pensé un meilleur traitement pour une date anniversaire aussi importante ; surtout quand on voit ce que Nintendo a fait pour les 35 printemps de Mario en 2020. Le fait tout d'abord de faire revenir l'épisode Skyward Sword sur le devant de la scène (lui qui fêtera ses 10 ans cette année, en novembre prochain) n'a pas été de bon goût pour tout le monde, ce dernier étant le mal-aimé de la série. De part ses graphismes façon Paul Cézanne qui soufflaient le chaud et le froid à l'époque, des donjons clairement décevants et une jouabilité Motion Gaming malvenue.



Mais qu'importe, c'est le choix de Nintendo que de lui donner une seconde chance sur Switch (il s'est tout de même vendu à 5 millions d'exemplaires sur Wii à l'époque) avec des graphismes cette fois-ci en HD. Vrailment ? Un peu moins de 24h après son annonce, les premiers comparatifs ont commencé à tomber, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les différences visuelles entre la version Wii de 2011 et ce qui nous attend sur Switch 10 ans plus tard ne sont guères flagrantes. Certes, le jeu apparaît un peu plus nette grâce à une meilleure résolution et l'aliasing a quasiment disparu, mais pour le reste, c'est exactement la même copie. Pour un jeu qui sera vendu au prix fort de 60€, la pilule a un peu de mal à passer. On vous laisse juger par vous-même...











Depuis son reveal lors du Nintendo Direct du 17 février 2021,